Fitch знизив кредитний рейтинг України - тепер він на переддефолтному рівні

На думку Fitch, угода з кредиторами являє собою "обмін проблемних боргів".

Довгостроковий рейтинг дефолту України в іноземній валюті знизили до "C" з "CC" - від ймовірного до неминучого.

Про це йдеться у звіті агентства Fitch Ratings.

"Зниження довгострокового рейтингу України відображає думку Fitch про те, що принципова угода, яку 22 липня досягнули український уряд і деякі власники єврооблігацій про умови реструктуризації після того, як парламент минулого тижня схвалив закон, що дозволяє уряду призупинити виплати за зовнішнім комерційним боргом, знаменує початок процесу, схожого на дефолт", - йдеться у повідомленні.

Угода із кредиторами передбачає суттєве скорочення термінів, зокрема скорочення основної суми та відсотків, та продовження термінів погашення.

У Fitch очікують, що держава не обслуговуватиме свій зовнішній комерційний борг, включаючи купон єврооблігацій 2026 року, який підлягає виплаті 1 серпня, доки не буде завершено угоду про реструктуризацію з власниками облігацій.

Угода з власниками облігацій та закон про призупинення боргу відповідають зусиллям українського уряду щодо виконання чотирирічної програми з Міжнародним валютним фондом на суму $15,6 млрд. Це передбачає реструктуризацію боргу зі значним скороченням боргу для створення фіскального простору та відновлення стійкості боргу.

Раніше стало відомо, що у серпні спливає термін боргових канікул для України за єврооблігаціями. Утримувачі єврооблігацій мають намір вимагати виплат від України і недосягнення нової угоди може загрожувати дефолтом за цими зобов’язаннями.

Що таке дефолт

Дефолт оголошують тоді, коли країна не може розрахуватися зі своїми боргами вчасно і в повному обсязі.

Хто оголошує дефолт

Міністерство фінансів. Вони починають переговори із зовнішніми кредиторами та пропонують домовитися про перенесення термінів чи зміну умов погашення боргу.

Наслідки дефолту

Падає курс національної валюти, тому що знижується приплив інвестицій. Частина інвесторів намагаються вивести свої дивіденди або відмовляються від них. Зазвичай найбільша шкода від дефолту для країни - репутаційні втрати і дуже складний і довгий шлях повернення на ринки запозичень через недовіру до позичальника.

Країна запозичує в інших країн чи МВФ, щоб покрити дефіцит бюджету. Якщо відбувається дефолт, то треба скорочувати бюджетний дефіцит. Тобто підвищувати надходження або зменшувати видатки.

Дефолт відміняється – Україна реструктуризувала борги за єврооблігації!

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