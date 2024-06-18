Україна перебуває на межі дефолту - Reuters

Україні загрожує дефолт. Представники країни під час офіційних переговорів не змогли досягти згоди з групою власників облігацій щодо зменшення кредитного навантаження близько 20 мільярдів доларів міжнародного боргу.

Про це пише Reuters.

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Зазначається, що угода з власниками міжнародних облігацій, яка дозволила Україні призупинити виплати після вторгнення Росії в країну в 2022 році, закінчується в серпні. Переговори зі спеціальним комітетом власників облігацій тривали майже два тижні

Міністр фінансів України Сергій Марченко прокоментував і заявив, що переговори триватимуть. Він очікує, що уряд досягне згоди до 1 серпня.

Однак видання пише, що пропозиція уряду України та зустрічна пропозиція власників облігацій показали, наскільки далекі сторони та важку боротьбу, з якою зіткнеться Україна за реструктуризацію боргу найближчими тижнями.

"Україна прагне переглянути свій борг, щоб зберегти доступ до міжнародних ринків, одночасно задовольняючи вимоги Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо реструктуризації", - йдеться у статті інформаційного агентства.

"Хоча Україна та Спеціальний комітет кредиторів не дійшли згоди щодо умов реструктуризації протягом періоду консультацій, (вони - ред.) продовжуватимуть взаємодію та конструктивні дискусії через своїх відповідних радників", – сказано в заяві уряду, додавши, що с пеціальна група контролює приблизно 20% непогашених облігацій.

Українська влада також продовжить двосторонні переговори з іншими інвесторами.

Власники облігацій заявили, що пропозиція уряду вимагала списання, яке "суттєво перевищувало" очікувані ринками 20%.

Нагадаємо, Національний банк прогнозує зростання інфляції.

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