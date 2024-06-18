COMINBANK посів 7-е місце в рейтингу банків з найнадійнішими депозитами

Експерти вивчили депозитні та ощадні програми для населення 56 банків та визначили лідерів за кількома категоріями.

Депозит «Оптимальний» від АТ «КОМІНБАНК» визнано кращим депозитом серед банків з іноземним капіталом. Також у рейтингу надійності депозитів COMINBANK увійшов до ТОП-10, посівши сьому сходинку.

Борис РАФАЛОВИЧ, заступник Голови Правління COMINBANК:

«90% вкладів у COMINBANK припадає на термін від 6 до 12 місяців, ми будуємо довгострокові відносини з клієнтами, що для банку є так званим «довгим ресурсом», який дає можливість заробляти. Відповідно політика така, що клієнтам пропонуються максимальні % ставки на найдовший термін. 80% наших вкладників щомісячно переоформлюють свої депозити на нові строки.

Наразі у нас працює акція «Дохід +», за умовами якої на клієнтів чекає приємний гарантований бонус. Розмір додаткової процентної ставки може бути збільшений при оформленні депозиту у відділеннях банку шляхом вибору наосліп скретч-картки із зазначенням можливого додаткового бонусу в розмірі від 0,5% до 2%. Відповідно, сьогодні максимальна базова ставка на 12-18 місяців у гривні становить 15% і 17%, якщо клієнту пощастило із максимальним бонусом».

У звіті фахівці агенції зазначили, що 2023-й рік Комінбанк завершив з прибутком після оподаткування в сумі 96,936 млн грн. За перший квартал 2024-го року прибуток банку становив 116,723 млн грн. Станом на початок другого кварталу 2024-го року АТ «КОМІНБАНК» мав високий запас регулятивного капіталу (Н1) на рівні 632,066 млн грн при нормативі не менше 200 млн грн та високий показник адекватності регулятивного капіталу (Н2) на рівні 16,81% при нормативі не менше 10%. Також банк був добре забезпечений ліквідністю: коефіцієнт покриття ліквідністю у всіх валютах (LCRвв) на 01.04.2024 року складав 237,66%, а норматив довгострокової ліквідності (NFSR) – 183,9%.

Повна версія рейтингу – на сайті «Стандарт-Рейтинг»:

https://standard-rating.biz/