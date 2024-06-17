Критеріїв не буде: нардеп приголомшив заявою про економічне бронювання

Триває мобілізація в Україні, а запропонована ідея щодо економічного бронювання стосуватиметься всіх підприємств.

Про це йдеться у законопроєкті №11331 про бронювання від мобілізації за економічним принципом, розповів співавтор документа, нардеп, очільник Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха під час інтерв'ю Radio NV.

За його словами, спочатку під час дискусії щодо проєкту закону розглядалася можливість прив’язати бронювання до якихось галузей, однак, який би критерій не було обрано, “завжди виникатимуть (несправедливі, — Ред.) ситуації”.

“...Ми просто дійшли висновку, що дуже важко визначити якісь ідеальні критерії, які б вписалися в наявну модель. І тому ми прибрали їх. Єдиний критерій — це те, що роботодавець сам визначає, незалежно від тієї сфери, в якій він працює. Якщо в нього є на це ресурс, значить він може це зробити”, — сказав політик.

Народний обранець додав, що деякі формальності можуть завадити економічному бронюванню, — наявність у підприємства заборгованості за зборами та податками.

Нагадаємо, щоб створити умови “безпечного” збору урожаю, працівників аграрного сектору бронюватимуть від мобілізації.

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