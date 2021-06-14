Категорія
Допомога
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Мама Юлі просить допомогти зібрати кошти на реабілітацію донечки

Дата публікації
Перегляди
4603
Мама Юлі просить допомогти зібрати кошти на реабілітацію донечки

Родині потрібно зібрати 40 тисяч гривень.

Юлія Паламарчук народилася однією із двійні раніше терміну, і це позначилось на стані дітей. Її братик пішов із життя на 20-й день, але Юля продовжила боротьбу і за здоров’я, і за життя.

«У рік їй поставили діагноз ДЦП спастична диплагія. Зараз їй вже 4 роки, але вона не сидить, не стоїть, не ходить... Діагноз дитини "Некротичний ентероколіт, ДЦП, спастична тетраплегія, в фазі лежання з контролем голови", - розповідає мама дитини.

Рідні по можливості займаються із дівчинкою вдома, але їй потрібна посилена і спеціалізована реабілітація, щоб наблизитись до повноцінного життя.

Але таке лікування для родини потребує захмарних коштів – 40 тисяч гривень. Вони просять небайдужих людей допомогти їм у зборі.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 5168745300836019 Паламарчук Марія Степанівна