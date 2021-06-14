Мама Юлі просить допомогти зібрати кошти на реабілітацію донечки

Родині потрібно зібрати 40 тисяч гривень.

Юлія Паламарчук народилася однією із двійні раніше терміну, і це позначилось на стані дітей. Її братик пішов із життя на 20-й день, але Юля продовжила боротьбу і за здоров’я, і за життя.

«У рік їй поставили діагноз ДЦП спастична диплагія. Зараз їй вже 4 роки, але вона не сидить, не стоїть, не ходить... Діагноз дитини "Некротичний ентероколіт, ДЦП, спастична тетраплегія, в фазі лежання з контролем голови", - розповідає мама дитини.

Рідні по можливості займаються із дівчинкою вдома, але їй потрібна посилена і спеціалізована реабілітація, щоб наблизитись до повноцінного життя.

Але таке лікування для родини потребує захмарних коштів – 40 тисяч гривень. Вони просять небайдужих людей допомогти їм у зборі.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 5168745300836019 Паламарчук Марія Степанівна

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