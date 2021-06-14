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Мама Юли просит помочь собрать средства на реабилитацию доченьки

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Мама Юли просит помочь собрать средства на реабилитацию доченьки

Семье нужно собрать 40 тысяч гривен.

Юлия Паламарчук родилась одной из двойни раньше срока, и это отразилось на состоянии детей. Ее братик ушел из жизни на 20-й день, но Юля продолжила борьбу и за здоровье, и за жизнь.

«В год ей поставили диагноз ДЦП спастическая диплагия. Сейчас ей уже 4 года, но она не сидит, не стоит, не ходит... Диагноз ребенка "Некротический энтероколит, ДЦП, спастическая тетраплегия, в фазе лежания с контролем головы", - рассказывает мама ребенка.

Родные по возможности занимаются с девочкой дома, но ей требуется усиленная и специализированная реабилитация, чтобы приблизиться к полноценной жизни.

Но такое лечение для семьи нужны заоблачные средства – 409 тысяч гривен. Они просят неравнодушных людей помочь им в сборе средств.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 5168745300836019 Паламарчук Мария Степановна

 