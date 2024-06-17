Хто отримає бронь на рік: в уряді дали чітку відповідь

За словами Тараса Висоцького, працівників агросектора бронюватимуть від мобілізації на рік.

Щоб створити умови "безпечного" збору урожаю, працівників аграрного сектору бронюватимуть від мобілізації.

Про це повідомив в.о. міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час Black Sea Security Forum, передає "Радіо Свобода".

За словами посадовця, задля "безпечної" діяльності аграріїв схвалили декілька рішень щодо мобілізації.

"Перше – це автоматично пролонговані чинні бронювання на три місяці без необхідності подавання жодного пакета документів.

Друге – подальше бронювання буде надаватись на 12 місяців, до цього було шість.

Третє, по певних професіях, наприклад, трактористи, агрономи, ветеринарні лікарі, є можливість бронювати ту кількість працівників, яка критично необхідна, водночас отримуючи погодження від військових", – зазначив Висоцький.

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За словами в.о. міністра аграрної політики та продовольства, загальна норма бронювання – до 50%, але по певних професіях можна подати клопотання з обґрунтуванням щодо збільшення цієї кількості.

Висоцький додав, що на певних напрямах кількість працівників зменшилась приблизно до 20%. Це означає, що зросло навантаження на решту, тому що "велика частина працівників мобілізувалася".

"Найпотрібніші", на думку посадовця, і в агросекторі, і в Збройних силах – це інженерні професії: трактористи, машиністи, інженери елеваторного обладнання.

Нагадаємо, 4 червня, уряд автоматично продовжив ще на три місяці відстрочки від мобілізації. Йдеться про працівників, які отримали "бронь" від Мінекономіки.

У Міністерстві економіки також розповіли, яким компаніям можуть відмовити у бронюванні працівників.

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