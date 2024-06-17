Може наздогнати російський та американський: Китай нарощує ядерний арсенал

Китайський ядерний арсенал швидко розширюється і незабаром може зрівнятися з американським і російським озброєнням.

Про це йдеться в новому звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) опублікованому сьогодні 17 червня.

Як зазначається у звіті, щороку у світі зростає кількість діючих ядерних боєголовок. Серед лідерів - Китай, чий арсенал активних міжконтинентальних ядерних ракет може зрівнятися з американським і російським озброєнням.

"Ми продовжуємо спостерігати щорічне збільшення кількості діючих ядерних боєголовок. Ця тенденція, схоже, продовжиться і, ймовірно, прискориться в найближчі роки й викликає велике занепокоєння", — сказав у своїй заяві директор SIPRI Ден Сміт.

За оцінками Інституту, китайські запаси ядерної зброї зросли з 410 до близько 500 діючих боєголовок 2023 року.

"Його агресивне розгортання може призвести до того, що найближчими роками він зрівняється з активними озброєннями інших країн", - прогнозує SIPRI.

Раніше Міністерство оборон США повідомило, що протягом наступного десятиліття Китай подвоїть свій арсенал ядерних боєголовок, яких на озброєнні у КНР наразі налічується приблизно 200 одиниць.

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