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В Україні ростуть тарифи на "комуналку": що здорожчало найбільше

В Україні ростуть тарифи на "комуналку": що здорожчало найбільше

Тарифи на компослуги / Фото: УНІАН

Найбільше здорожчала електроенергія – на 69,7%.

За останній рік в Україні суттєво зросли ціни на комунальні послуги – у середньому тарифи збільшилися на 13%. Водночас тарифи на деякі компослуги залишилися на колишньому рівні.

Про це повідомляє "24 канал".

Які компослуги здорожчали в Україні найбільше

  • Найбільше подорожчала електроенергія – на 69,7% (від початку червня тариф становить 4,32 грн за кіловат-годину);
  • послуги з управління багатоквартирними будинками – на 4,9%;
  • утримання та ремонт житла – на 3,5%;
  • прибирання сміття – на 2%.

Водночас не змінилися тарифи на водопостачання, каналізацію, природний газ, гарячу воду та опалення.

Що буде з тарифами на воду

В Україні вже давно розроблено проєкт рішення про зміну тарифів на водопостачання, однак його ще не ухвалено. Про це повідомляв експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко. Згідно з проєктом НКРЕКП, постачальники холодної води мали пройти перший етап підвищення тарифу ще від 1 квітня, а другий – від 1 липня.

Попри те, що тарифи не зросли, у деяких регіонах України ціни на воду вже встигли дещо змінитися. Зокрема, у "Львівводоканалі" абонплата за водопостачання для мешканців без комерційних вузлів обліку зросла на 38% і сягає 19,63 грн за м куб. У будинках з лічильниками тариф на воду зрів на 6% і становить 31,15 грн за м куб.

Окрім того, на початку року у Нововолинську та в "Бориспільводоканалі" також було вирішено підвищити тарифи на воду.

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Ціни на газ в Україні

Щодо тарифів на газ для побутових споживачів, то вони не змінювалася протягом двох останніх сезонів. Зокрема, вартість газу від компанії "Нафтогаз" залишається на рівні 7,96 грн за м куб. Ця компанія на сьогодні обслуговує 98% споживачів.

Водночас в інших постачальників газу його вартість така:

  • ТОВ "Еру людям" – 7,7 грн;
  • ТОВ "Енерджі трейд груп" – 7,8 грн;
  • ТОВ "Прикарпатенерготрейд" – 7,98 грн;
  • ТОВ "Полтавгаззбут" – 7,99 грн;
  • ТОВ "Львівенергозбут" – 8,2 грн;
  • ТОВ "Київській енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 грн;
  • ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 грн;
  • ТМ "СвітлоГаз" (ТОВ "Ритейл сервіс") – 9,99 грн.

Нагадаємо, від 1 червня через збільшення тарифів на світло від 2,64 до 3,32 грн за 1 кВт/год. суми платіжок за електроенергію становитимуть у середньому 734,4 грн замість попередніх 448,8 грн.

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