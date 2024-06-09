Що загрожує українцям за несплату комунальних послуг

Постачальники комунальних послуг можуть нараховувати штрафи за борг у споживача.

Попри воєнний стан українці повинні сплачувати комунальні послуги, оскільки несвоєчасна оплата може призвести до штрафів і відключення послуг. Постачальники мають право звертатися до суду для стягнення заборгованості, а споживачі можуть реструктуризувати борги, якщо не можуть їх погасити одразу.

Про це пише OBOZ.UA.

Як каратимуть українців за комунальні борги

Постачальники комунальних мають законне право нараховувати штрафи та припинити надання послуг, якщо у людини є наявність боргу.

Згідно закону, постачальник повинен попередити споживача про відключення за 10 робочих днів.

У грудні 2023 року Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів, пені та стягнення боргів за ЖКП.

На сьогодні постачальники комунальних послуг мають право вимагати сплату заборгованостей через суд, якщо споживач відмовляється розрахуватись добровільно або не погоджується на реструктуризацію боргу.

Споживачі, які не можуть одразу сплатити борг, мають можливість звернутися до постачальника з проханням про реструктуризацію боргу. У разі позитивного рішення борг може бути відтермінований до 60 місяців залежно від суми та доходів боржника.

Можливість списання боргів

У певних випадках суд може зняти борги. Зокрема, якщо:

борг існує понад 3 роки;

борг належав попереднім власникам нерухомості;

розмір боргу не відповідає площі житла;

особа визнана банкрутом.

Неналежна якість комунальних послуг може впливати на обов'язок сплати боргів. У разі надання послуг неналежної якості споживачі можуть звертатися до відповідних органів для врегулювання питання.

Нагадаємо, у ПФУ відповіли, чи збільшать субсидії після зростання тарифу на електроенергію.

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