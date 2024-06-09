Відомий астролог Влад Росс назвав терміни завершення війни

Війна може закінчитись у 2025 році, а в червні цього року Україна має багато шансів знищити назавжди Кримський міст.

Таку думку, посилаючись на власні дослідження, висловив в коментарі для ТСН.ua астролог Влад Росс.

"Я бачу, що може бути тимчасове перемир’я. Це максимум, чого може добитись Макрон. Зараз найкращий час для перемовин. Юпітер, Венера, Меркурій в знакі Близнюків – дипломатія може відігравати рішучу роль", - каже Влад Росс.



Та продовжує: "Дуже гарне розташування планет 15 та 16 червня, коли буде проходити Саміт миру. Дехто каже, що він провалився, але я кажу, що у Швейцарії буде закладено початок миру. Все закінчиться у 2025 році. Завжди, перед тим, коли війна закінчується, політики збираються. Це щось на кшалт Тегеранської конференції 1943 року (тоді там розроблялась концепція боротьби проти Третього Рейху)".



Крім цього, Влад Росс додає: "Я гадаю, що наші союзники бачать Росію, бачать те, що ніякої ядерної зброї вона не застосує".



За словами Росса, саме зараз, в червні, Україна має шанси знищити Кримський міст.



"Що стосується 2024 року, якщо скласти ці цифри, то вийде 8. Це рік поворотів та непередбачуваних подій. А 2025 рік, якщо скласти ці цифри – в сумі виходить 9. Дев’ятка символізує закінчення нумерологічного циклу, завершення циклу протидії, конфронтації. У 2025 році війна може заморозитись, перейти у фазу донбаського протистояння. Можливо, війна зовсім не закінчиться, але перетвориться на мляві перестрілки. В Росії буде переворот, одна башта Кремля знищить іншу, росіяни захочуть прибрати санкції та повернуть нам все. Крим можуть повернути не одразу, а протягом декількох років. Україна наприкінці цього року може заблокувати Крим, перетворити його на острів. Я знаю, що у червні є всі шанси знищити Кримський міст", - каже Влад Росс.



Зауважимо, що астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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