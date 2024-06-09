Відключення світла 9 червня: коли не буде електроенергії – дані ДТЕК

В Україні 9 червня не передбачаються екстрені відключення електроенергії.
В Україні, у неділю, 9 червня, графіки відключення світла будуть діяти не протягом усієї доби. Електроенергії не буде від 20:00 і до 22:00.
Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.
"За вказівкою Укренерго сьогодні графіки будуть діяти лише від 20:00 і до 22:00. В інший час обмеження світла не передбачені", - йдеться у повідомленні.
В ДТЕК також додали, що в разі змін, вони будуть оперативно інформувати населення.
Нагадаємо, українцям обіцяють більше світла – в областях запровадять новий режим відключень.
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