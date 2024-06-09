Отключение света 9 июня: когда не будет электроэнергии – данные ДТЭК

В Украине 9 июня не предусматриваются экстренные отключения электроэнергии.
В Украине, в воскресенье, 9 июня, графики отключения света будут действовать не в течение всех суток. Электроэнергии не будет с 20:00 до 22:00.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.
"По указанию Укрэнерго сегодня графики будут действовать только с 20:00 до 22:00. В остальное время ограничения света не предусмотрены", - говорится в сообщении.
В ДТЭК также добавили, что в случае изменений они будут оперативно информировать население.
Напомним, украинцам обещают больше света – в областях введут новый режим отключений.
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