Стубб передав Путіну два послання від Зеленського: про що йшлося

Александр Стубб / © Associated Press

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Президент Фінляндії Александр Стубб під час телефонної розмови з російським лідером Володимиром Путіним передав йому два послання від президента України Володимира Зеленського. Київ пропонує провести двосторонню зустріч на рівні лідерів, а також обговорити заходи з деескалації війни та можливе перемир’я в окремих сферах.

Про це Стубб розповів в інтерв’ю фінському онлайн-виданню Yle.

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За словами фінського президента, перше послання українського лідера стосувалося необхідності прямої зустрічі з Путіним для обговорення територіальних питань та безпеки.

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«По-перше, він хотів би провести двосторонню розмову з президентом Путіним і обговорити, зокрема, територіальні питання та безпеку», — розповів Стубб.

Друга пропозиція Києва стосувалася заходів із деескалації бойових дій. Зокрема, йшлося про можливість досягнення домовленостей щодо припинення вогню в окремих сферах, які мають критичне значення для цивільного населення та функціонування держави.

Серед можливих напрямів такого перемир’я Стубб назвав енергетику та енергетичну інфраструктуру, продовольчу безпеку, обмін військовополоненими та захист інфраструктури загалом.

Фінський президент також зазначив, що під час розмови сторони обговорили подальші дії Росії на переговорах в Абу-Дабі.

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Стубб оцінив розмову як крок до довіри

Відповідаючи на запитання журналістки, чи наблизила його телефонна розмова з Путіним перспективу миру, Стубб висловив стриману оцінку її результатів.

За його словами, сам контакт не означає безпосереднього просування до мирної угоди, однак може сприяти формуванню довіри між сторонами.

«Напевно, кроку назад не зроблено, але й без слів зрозуміло, що перший дзвінок — це скоріше крок, що вселяє довіру», — зазначив президент Фінляндії.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито відкритий до контактів «з усіма», якщо це допоможе вивести переговори щодо завершення війни в Україні на «мирну траєкторію».

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