Что угрожает украинцам за неуплату коммунальных услуг

Поставщики коммунальных услуг могут начислять штрафы за долг у потребителя.

Несмотря на военное положение, украинцы должны оплачивать коммунальные услуги, поскольку несвоевременная оплата может привести к штрафам и отключению услуг. Поставщики имеют право обращаться в суд для взыскания задолженности, а потребители могут реструктуризировать долги, если не могут погасить их сразу.

Об этом пишет OBOZ.UA.

Как будут наказывать украинцев за коммунальные долги

Поставщики коммунальных имеют законное право начислять штрафы и прекратить предоставление услуг, если у человека есть долг.

Согласно закону, поставщик должен предупредить потребителя об отключении за 10 рабочих дней.

В декабре 2023 года Кабинет министров Украины отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление штрафов, пеней и взыскания долгов по ЖКУ.

На сегодняшний день поставщики коммунальных услуг имеют право потребовать уплату задолженностей через суд, если потребитель отказывается рассчитаться добровольно или не соглашается на реструктуризацию долга.

Потребители, которые не могут сразу выплатить долг, могут обратиться к поставщику с просьбой о реструктуризации долга. В случае положительного решения, долг может быть отсрочен до 60 месяцев в зависимости от суммы и доходов должника.

Возможность списания долгов

В некоторых случаях суд может снять долги. В частности, если:

долг существует более 3 лет;

долг принадлежал предыдущим владельцам недвижимости;

размер долга не соответствует площади жилья;

лицо признано банкротом.

Ненадлежащее качество коммунальных услуг может влиять на обязанность по уплате долгов. В случае предоставления услуг ненадлежащего качества потребители могут обращаться в соответствующие органы по урегулированию вопроса.

Напомним, в ПФУ ответили, увеличат ли субсидии после роста тарифа на электроэнергию.

Читайте также ведущие новости дня: