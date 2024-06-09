Что делать, если генератор стоит на улице, а идет дождь: советы ГСЧС

В ГСЧС отметили, что генераторы можно устанавливать только на улице.

В ГСЧС поделились советами, что делать, если вы поставили генератор на улице, но идет дождь.

Спасатели отмечают, что самое главное правило – ни в коем случае не заносить генератор в помещение: на балкон, в подъезд, магазин или кафе. Ведь при работе выделяются токсичные вещества, от которых можно отравиться.

Генератор должен всегда оставаться на улице, но можно позаботиться о специальном навесе, который защитит прибор от осадков.

В то же время спрятав генератор под накрытие, к нему должен быть доступ чистого прохладного воздуха.

Если вы спрятали генератор в специальный контейнер, необходимо предусмотреть систему вывода выхлопных газов.

Генератор не должен перегреваться.

Фото: ГСЧС

Раньше мы писали, как выбрать генератор для дома, дачи, в квартиру.

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