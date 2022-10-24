Выбираем генератор для квартиры, дома: на какие параметры обратить внимание

Энергетическая инфраструктура Украины под обстрелами. Многие украинцы запасаются альтернативными источниками энергии, в том числе генераторами. Как выбрать генератор для квартиры, дома, читайте в материале ТСН.ua

Рассказываем на какие параметры следует обратить внимание, покупая генератор.

Какая мощность должна быть у генератора для дома

Для дома для экономного использования бытовой техники может подойти генератор мощностью 3 кВт. С такой мощностью можно будет пользоваться освещением, приборами первой необходимости, например, холодильником. Однако придется отказаться от одновременного включения таких приборов, как фен, утюг, стиральная машина.

Чтобы пользоваться компьютером или телевизором, не беспокоясь о работе других приборов, нужен уже генератор мощностью 5 кВт. Этот же генератор пригодится в том случае, если установлена скважина или колодец, в котором работает помпа, то есть для дачи или дома.

Сколько фаз должно быть у генератора

Генераторы бывают одно-, трехфазные и комбинированные. Выбирать нужно в зависимости от того, от какой сети будет работать оборудование. Трехфазный потребитель работает только от соответствующей станции. Однофазные потребители можно будет подсоединить к одной фазе 3-фазного генератора. При этом разница в потребляемой мощности между каждой фазой не должна превышать 25%.

Скорее всего понадобится однофазный генератор, потому что чаще всего в частных домах работает однофазная сеть.

Если генератор по мощности и количеству фаз произвольно выбирать не получится, то генератор в зависимости от вида топлива можете выбрать по своему усмотрению.

Как выбрать генератор в зависимости от вида топлива

Бензиновые генераторы

Среди всех продаж 58% - это прдажи бензиновых генераторов. Среди бытовых генераторов, бензиновые являются самыми популярными.

Преимущества бензиновых генераторов :

По сравнению с дизельными и газовыми моделями бензиновые электростанции той же мощности дешевле.

Небольшой уровень шума.

Компактность и небольшой вес, легко взять с собой.

Завести бензиновый генератор, если очень холодно, легче дизельного.

Минусы бензиновых генераторов:

Если сами станции получаются дешевле, сравнивая с газовыми или дизельными, то каждый киловатт получается дорогим из-за высокой стоимости бензина.

Бензиновые генераторы без перерыва могут работать 5-8 часов, после этого им приходится давать несколько часов отдыха.

Моторесурс двигателя редко превышает 4 тысяч часов.

Дизельные генераторы

Мобильные варианты дизельных генераторов работают с воздушными системами охлаждения, стационарные – с водяными.

Преимущества дизельных генераторов:

Моторесурс дизельного оборудования может достигать 40 тысяч часов.

Дизельный генератор способен работать без перерыва гораздо дольше бензинового.

Более экономно тратят топливо, выгоднее бензиновых моделей на 20-30%.

Недостатки дизельных генераторов:

Высокий уровень шума.

Разница в цене на дизельный генератор по сравнению с ценой на бензиновый с такой же мощностью достигает 20-40%.

Газовые генераторы

Меньшая популярность газовых генераторов объясняется тем, что он подключается к баллонам с газом, поэтому его работа зависит от объема баллона – чем он больше, тем дольше работает генератор.

Преимущества газовых генераторов:

Такой генератор работает на газе, который считается более экологично чистым топливом.

Газ не портит металл и не вызывает коррозию, поэтому двигатель генератора на газе имеет долгий срок эксплуатации

Наибольшим недостатком газовых генераторов есть повышенная опасность, связанная с использованием газовых баллонов.

Дополнительные функции генераторов

Цена на генераторы зависит и от других дополнительных функций, например, от способа запуска генератора.

Генераторы могут запускаться ручным стартером, электрическим или иметь автозапуск.

Ручной запуск требует физических усилий. При электрическом запускании генератор заводится с помощью тока, поэтому такая модель обойдется дороже. Самые дорогие модели с автозапуском.

При выборе генератора нужно обращать внимание, оборудован ли он системой защиты от перегрева. Такой генератор при достижении двигателем критической температуры будет выключаться.

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