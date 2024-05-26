Наступление РФ на Харьковщине: как ВСУ удалось остановить врага

Сейчас начинают работать инженерные фортификации, которые стоят в 8-10 километрах от границы.

Вооруженные силы остановили наступление российских оккупантов в Харьковской области.

Об этом сообщил военный эксперт Владислав Селезнев для 24 канала.

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"Хотя у нас есть определенные организационные, кадровые не решенные вопросы, такие же проблемы есть и у наших врагов. Они не всегда действуют рационально на поле боя. Над российскими военными господствуют определенные политические решения Владимира Путина и его окружения. Иногда они принимают решения, которые не целесообразны с военной точки зрения. Это произошло и на этот раз, когда враг, не имея достаточных ресурсов, атаковал север Харьковщины", — пояснил эксперт.

По его словам, сейчас начинают работать инженерные фортификации, которые стоят в 8-10 километрах от границы.

"Конечно, сейчас работают соответствующие правоохранительные структуры, исследующие вопросы, как враг смог продвинуться вглубь нашей территории на расстояние до 10 километров. Но здесь и сейчас в странские пушки выравнивают ситуацию, создавая проблемы для российских военных и их бронетехники", — подчеркнул Селезнев.

Какая ситуация в Волчанске

Он утверждает, что российская армия наполовину держит уничтоженный ими Волчанск.

"Поэтому будет еще много мер для того, чтобы зачистить этот населенный пункт. Не менее сложная ситуация в районе Липцев. Враг пытается закрепиться на занятых рубежах, но наши артиллеристы и операторы дронов работают, чтобы этого не произошло", — добавил Селезнев.

Напомним, ранее американские аналитики объяснили, почему Россия провалила наступление в Харьковской области.

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