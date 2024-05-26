В ISW объяснили, почему и сколько РФ будет обстреливать Харьков

Атаки россиян на гражданские районы Харькова высокоточными бомбами свидетельствуют о попытке России испугать местных жителей и заставить их покинуть город.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российские войска на протяжении последних нескольких недель наносили ракетные удары по Харькову планерными бомбами, преимущественно модифицированными ФАБ и КАБ с планерными модулями, которые часто были оснащены системами наведения. Одна из задач – заставить жителей бежать из города.

Оккупанты осуществляли эти удары со своего безопасного района на территории РФ, не опасаясь поражения системами противовоздушной обороны Украины.

"Российские войска, вероятнее всего, будут продолжать эти удары в рамках наступательной операции на севере Харьковской области, пока запреты Запада не позволят украинским силам адекватно противостоять прикрытию российских военных на территории РФ ", — говорится в отчете ISW.

Напомним, что 25 мая российские кафиры нанесли 2 авиаудара по гипермаркету "Эпицентр". Для этого использовали 2 КАБа. До попадания в строительный гипермаркет раздалась воздушная тревога, но работники и посетители не успели эвакуироваться.

Добавим, количество погибших в результате российского удара по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове увеличилось до 12 человек.

Читайте также: