В ISW пояснили, чому та скільки РФ буде обстрілювати Харків

Атаки росіян на цивільні райони Харкова високоточними бомбами свідчить про спробу Росії налякати місцевих жителів та змусити їх покинути місто.

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

Російські війська упродовж останніх кількох тижнів завдавали ракетних ударів по Харкову планерними бомбами, переважно модифікованими ФАБ і КАБ з планерними модулями, що часто були оснащені системами наведення. Одне із завдань - змусити жителів тікати з міста.

Окупанти здійснювали ці удари зі свого безпечного району на території РФ, не боячись ураження системами протиповітряної оборони України.

"Російські війська, найімовірніше, будуть продовжувати ці удари в рамках наступальної операції на півночі Харківської області доти, доки заборони Заходу не дозволять українським силам адекватно протистояти прикриттю російських військових на території РФ", - йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, що 25 травня російські окупанти завдали 2 авіаудари по гіпермаркету "Епіцентр". Для цього використали 2 КАБи. До влучання в будівельний гіпермаркет пролунала повітряна тривога, але працівники та відвідувачі не встигли евакуюватися.

Додамо, кількість загиблих внаслідок російського удару по гіпермаркету "Епіцентрі" в Харкові збільшилася до 12 людей.

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