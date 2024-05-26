Число погибших в результате удара по "Эпицентру" резко росло: последние данные

Уже известно об 11 погибших.

Число погибших в результате российского удара по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове увеличилось до 11 человек.

На вечер было известно о шести погибших, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"40 человек получили травмы. На месте развернут штаб ликвидации последствий прилетов. Работает мобильная лаборатория ДНК", — отметил Синегубов.

Напомним, что 25 мая российские оккупанты нанесли 2 авиаудара по гипермаркету "Эпицентр". Для этого использовали 2 КАБа. До попадания в строительный гипермаркет раздалась воздушная тревога, но работники и посетители не успели эвакуироваться.

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