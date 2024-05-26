День ангела 26 мая: кого и как поздравлять с именинами

26 мая 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 26 мая

26 мая 2024 поздравьте с именинами Александра, Георгия, Ивана (Яна), Макара, Елену (Илона).

Александр — с древнегреческого означает "защитник". В детстве упорный и независимый. Во взрослом возрасте становится честным, веселым, на него можно положиться.

Георгий — имеет древнегреческие корни, переводится как "земледелец". В детстве сдержан, спокоен. Во взрослом возрасте становится настоящим романтиком, веселым.

Иоанн (Ян) — древнеиудейское имя, означающее "дар Бога". В детстве сильно зависит от оценки других людей. Во взрослом возрасте спокоен, неторопливый.

Макар – имеет греческое происхождение и переводится как "блаженный". В детстве не очень уверен в себе. Во взрослом возрасте спокоен, хорош семьянин.

Елена (Илона) — происходит от греческого имени, означает "солнечный свет". В детстве жизнерадостная, активная. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, целеустремленным.

День ангела 26 мая – душевные поздравления в прозе

День ангела 26 мая – душевные поздравления в прозе / Фото: Unsplash

Поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от всех невзгод, наполняет твое сердце светом и радостью, а жизнь – безграничным счастьем.

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С Днем Ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда был рядом, даровал тебе мудрость в важные моменты, силу – в сложных ситуациях и неисчерпаемую надежду на лучшее.

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Прими мои искренние поздравления с Днем Ангела! Пусть этот день принесет тебе много приятных сюрпризов, а твой ангел всегда ведет тебя по пути добра и любви.

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В этот особый день, День твоего Ангела, желаю тебе неземной красоты в обычном, невероятных открытий в повседневном и ангельском терпении во всем.

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С Днем Ангела! Пусть каждый твой день будет наполнен гармонией, а ангел-хранитель дарит тебе уверенность в каждом шагу и защищает от всех бед.

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