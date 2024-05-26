День ангела 26 травня: кого та як вітати з іменинами

26 травня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 26 травня

26 травня 2024 року привітайте з іменинами Олександра, Георгія, Івана (Яна), Макара, Олену (Ілону).

Олександр — з давньогрецької означає "захисник". В дитинстві завзятий та незалежний. В дорослому віці стає чесним, веселим, на нього можна покластися.

Георгій — має давньогрецьке коріння, перекладається як "землероб". В дитинстві стриманий, спокійний. В дорослому віці стає справжнім романтиком, веселим.

Іван (Ян) — давньоіудейське ім'я, яке означає "дарунок Бога". В дитинстві дуже залежить від оцінки інших людей. В дорослому віці спокійний, неквапливий.

Макар — має грецьке походження і перекладається як "блаженний". В дитинстві не дуже впевнений у собі. В дорослому віці спокійний, гарний сім'янин.

Олена (Ілона) — походить від грецького імені, означає "сонячне світло". В дитинстві життєрадісна, активна. В дорослому віці стає працьовитою, цілеспрямованою.

День ангела 26 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 26 травня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усіх негараздів, наповнює твоє серце світлом і радістю, а життя - безмежним щастям.

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З Днем Ангела! Бажаю, щоб твій ангел-хранитель завжди був поруч, дарував тобі мудрість у важливі моменти, силу - у складних ситуаціях і невичерпну надію на краще.4

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Прийми мої найщиріші вітання з Днем Ангела! Нехай цей день принесе тобі багато приємних сюрпризів, а твій ангел завжди веде тебе дорогою добра і любові.

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В цей особливий день, День твого Ангела, бажаю тобі неземної краси у звичайному, неймовірних відкриттів у повсякденному і ангельського терпіння у всьому.

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З Днем Ангела! Нехай кожен твій день буде наповнений гармонією, а ангел-охоронець дарує тобі впевненість у кожному кроці та захищає від усіх бід.

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