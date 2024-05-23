Как будут искать уклонистов через "Оберіг": в ТЦК рассказали подробности

Данные для реестра военнообязанных "Оберіг" собирают из уже имеющихся реестров.

Сервис "Оберіг" собирает информацию из разных реестров. К примеру, налогоплательщиков. Поэтому по этим данным ТЦК может найти работодателя разыскиваемого военнообязанного и через него организовать прибытие этого человека в военкомат.

Об этом сообщил заместитель главы мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева — подполковник Павел Литвин, пишет "Громадське".

"Бумажный учет военнообязанных имел существенный недостаток: человек формально состоял на учете, а реально ТЦК не знало, где его искать. Вроде бы десятки тысяч военнообязанных, а пополнить армию никем. Попробуй, вручи повестку, если человек не открывает тебе дверь…", — отметил Литвин.

По его словам, территориальный центр комплектования как учреждение работает круглосуточно, однако это не означает, что услуги предоставляются 24/7. Известно, что люди, которые захотят во время комендантского часа стать посетителями ТЦК, должны передать полиции как нарушителей, а другой причиной является человеческий фактор.

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Им предусмотрено, что военнообязанные граждане в течение 60 дней должны уточнить свои учетные данные. На днях Минобороны анонсировало запуск приложения "Резерв+", в котором можно это сделать.

Что такое реестр "Оберіг"

"Оберіг" – это единственный электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов в возрасте от 18 до 60 лет, который собирает, хранит и обрабатывает данные для военного учета.

Ранее вся информация хранилась в основном в бумажных карточках в ТЦК. Эти данные можно было легко "потерять" или потерять.

Теперь реестр "Оберіг" должен упростить процесс мобилизации в ряды ВСУ, повысить эффективность работы ТЦК и предотвращать коррупцию.

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