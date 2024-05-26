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Лаваш с сыром, помидорами и базиликом на мангале: рецепт для пикника

Время готовки
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
236 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
21
Время на прочтение
1 мин
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Лаваш с сыром, помидорами и базиликом на мангале: рецепт для пикника

Лаваш с сыром и базиликом на мангале / Фото: Credits

Быстрая закуска, которая станет отличным дополнением к шашлыку. Сам лаваш получается хрустящим, а сыр внутри – мягким и тянущимся.

Для приготовления закуски понадобится лаваш, сыр, помидоры, базилик и пару минут обжарить его на мангале. Главное – вовремя снимите его с огня, чтобы он не подгорел.

Ингредиенты

лаваш
2 листа
сыр сулугуни
200 г
помидоры свежие
2 шт.
базилик
соль
  1. Базилик вымойте и обсушите.
  2. Сыр сулугуни нарежьте на тонкие пластины.
  3. Помидоры вымойте и нарежьте на средние кружки.
  4. Разверните лаваш и нарежьте его на небольшие прямоугольники. На край каждого прямоугольного лаваша выложите пластинку сыра, затем наверх кружок помидора, слегка посолите, затем листик базилика. Заверните конвертиком.  Выложите на решетку мангала, с тлеющими углями, швом вниз и обжарьте с двух сторон до золотистого цвета.

Советы:

  • Базилик можно заменить зеленью.

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