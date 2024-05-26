Лаваш с сыром, помидорами и базиликом на мангале: рецепт для пикника

Быстрая закуска, которая станет отличным дополнением к шашлыку. Сам лаваш получается хрустящим, а сыр внутри – мягким и тянущимся.

Для приготовления закуски понадобится лаваш, сыр, помидоры, базилик и пару минут обжарить его на мангале. Главное – вовремя снимите его с огня, чтобы он не подгорел.

Ингредиенты лаваш 2 листа сыр сулугуни 200 г помидоры свежие 2 шт. базилик соль

Базилик вымойте и обсушите. Сыр сулугуни нарежьте на тонкие пластины. Помидоры вымойте и нарежьте на средние кружки. Разверните лаваш и нарежьте его на небольшие прямоугольники. На край каждого прямоугольного лаваша выложите пластинку сыра, затем наверх кружок помидора, слегка посолите, затем листик базилика. Заверните конвертиком. Выложите на решетку мангала, с тлеющими углями, швом вниз и обжарьте с двух сторон до золотистого цвета.

Советы:

Базилик можно заменить зеленью.

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