Лаваш с сыром, помидорами и базиликом на мангале: рецепт для пикника

Быстрая закуска, которая станет отличным дополнением к шашлыку. Сам лаваш получается хрустящим, а сыр внутри – мягким и тянущимся.
Для приготовления закуски понадобится лаваш, сыр, помидоры, базилик и пару минут обжарить его на мангале. Главное – вовремя снимите его с огня, чтобы он не подгорел.
Ингредиенты
- лаваш
- 2 листа
- сыр сулугуни
- 200 г
- помидоры свежие
- 2 шт.
- базилик
- соль
- Базилик вымойте и обсушите.
- Сыр сулугуни нарежьте на тонкие пластины.
- Помидоры вымойте и нарежьте на средние кружки.
- Разверните лаваш и нарежьте его на небольшие прямоугольники. На край каждого прямоугольного лаваша выложите пластинку сыра, затем наверх кружок помидора, слегка посолите, затем листик базилика. Заверните конвертиком. Выложите на решетку мангала, с тлеющими углями, швом вниз и обжарьте с двух сторон до золотистого цвета.
Советы:
- Базилик можно заменить зеленью.
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