Картофельная пицца: необычный рецепт

Чтобы приготовить вкусную картофельную пиццу, вам понадобятся овощи и хорошая сковорода, на которой блюдо не пригорит. Основой для пиццы вам послужит картофель, натертый на терке, а в качестве начинки обжаренные грибы, бекон, лук, помидоры и твердый сыр.