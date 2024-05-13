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Картофельная пицца: необычный рецепт

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
120 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
501
Время на прочтение
2 мин
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Картофельная пицца: необычный рецепт

Пицца с шампиньонами / Фото: Credits

Чтобы приготовить вкусную картофельную пиццу, вам понадобятся овощи и хорошая сковорода, на которой блюдо не пригорит. Основой для пиццы вам послужит картофель, натертый на терке, а в качестве начинки обжаренные грибы, бекон, лук, помидоры и твердый сыр.

Ингредиенты

мука
2 ст. л.
перец черный молотый
яйца
1 шт.
соль
бекон
150 г
грибы шампиньоны
200 г
лук репчатый
1 шт.
помидоры «Черри»
7 шт.
твердый сыр
80 г
растительное масло
2 ст. л.
прованские травы
соль
зелень
  1. Грибы промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на пластины.
  2. Репчатый лук очистите и нарежьте полукольцами.
  3. Твердый сыр натрите на средней терке,
  4.  Помидоры разрежьте на половинки.
  5. На среднем огне разогрейте сковороду, влейте одну столовую ложку растительного масла и выложите бекон. Обжарьте, помешивая две минуты. Добавьте к нему грибы и лук, посолите и жарьте на сильном огне до испарения жидкости. Выложите в миску.
  6. Картофель очистите, помойте, натрите на крупную терку. Добавьте яйцо, муку, перец и соль. Хорошо перемешайте. 
  7. На сковороду влейте немного растительного масла и выложите ровным слоем картофельное тесто. Жарьте на небольшом огне 7-10 минут, затем переверните на другую сторону. Выложите сверху на картофельную основу подготовленную начинку, посыпьте прованскими травами, твердым сыром и помидорами. Накройте крышкой и жарьте еще несколько минут до расплавления сыра. Посыпьте зеленью и подавайте к столу.

Советы:

  • Вместо бекона можно использовать любую колбасу.
  • Чтобы корж не порвался, снимите его на тарелку, а затем верните в сковороду.

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