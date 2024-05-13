Картофельная пицца: необычный рецепт

Чтобы приготовить вкусную картофельную пиццу, вам понадобятся овощи и хорошая сковорода, на которой блюдо не пригорит. Основой для пиццы вам послужит картофель, натертый на терке, а в качестве начинки обжаренные грибы, бекон, лук, помидоры и твердый сыр.
Ингредиенты
- мука
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
- яйца
- 1 шт.
- соль
- бекон
- 150 г
- грибы шампиньоны
- 200 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- помидоры «Черри»
- 7 шт.
- твердый сыр
- 80 г
- растительное масло
- 2 ст. л.
- прованские травы
- соль
- зелень
- Грибы промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на пластины.
- Репчатый лук очистите и нарежьте полукольцами.
- Твердый сыр натрите на средней терке,
- Помидоры разрежьте на половинки.
- На среднем огне разогрейте сковороду, влейте одну столовую ложку растительного масла и выложите бекон. Обжарьте, помешивая две минуты. Добавьте к нему грибы и лук, посолите и жарьте на сильном огне до испарения жидкости. Выложите в миску.
- Картофель очистите, помойте, натрите на крупную терку. Добавьте яйцо, муку, перец и соль. Хорошо перемешайте.
- На сковороду влейте немного растительного масла и выложите ровным слоем картофельное тесто. Жарьте на небольшом огне 7-10 минут, затем переверните на другую сторону. Выложите сверху на картофельную основу подготовленную начинку, посыпьте прованскими травами, твердым сыром и помидорами. Накройте крышкой и жарьте еще несколько минут до расплавления сыра. Посыпьте зеленью и подавайте к столу.
Советы:
- Вместо бекона можно использовать любую колбасу.
- Чтобы корж не порвался, снимите его на тарелку, а затем верните в сковороду.
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