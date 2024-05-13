Тарифы на свет существенно возрастут: сколько придется платить уже летом

Повышение тарифов на электроэнергию для населения в Украине может быть несколько выше, чем ожидалось.

Если в конце апреля новым тарифом называли 3,5 грн/кВт-ч (максимальный уровень – ред.), то сейчас рассматривается максимальный уровень – около 4 грн/кВт-ч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правительстве и на энергетическом рынке. Вероятность повышения тарифа была подтверждена и в Министерстве энергетики.

“Очевидно, что незначительное повышение тарифов произойдет. Просто сейчас решение еще не принято – продолжаются дискуссии и расчеты. Но, скорее всего, это произойдет в ближайшее время”, — сказала заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

В настоящее время в Украине действует тариф для населения 2,64 грн/кВт-ч. Новый тариф может быть больше на 50% — 3,96 грн/кВт-час.

"Решение еще нет, но обсуждается потолок на уровне 3,96 грн/кВт-ч", — сказал собеседник.

Народный депутат Алексей Кучеренко также сообщил о том, что, по его данным, новый тариф обсуждается в пределах 3,5-4 грн/кВт-час.

Тариф на электроэнергию для населения утверждает Кабинет министров по представлению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Напомним, ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук рассказала, что решение о повышении тарифов на электроэнергию пока не принято, но обсуждения на эту тему ведутся в органах власти.

Ранее сообщалось, что в Минэнерго не исключают повышения тарифов на свет. Кроме того, Кабмин уже готовит повышение цен на свет.

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