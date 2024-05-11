В Минэнерго анонсировали повышение тарифов на свет

Пока очень трудно удерживать энергетическую систему в стабильной работе.

Решение о повышении тарифов на электроэнергию пока не принято, но обсуждения по этой теме ведутся в органах власти.

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Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

"Решение по повышению тарифов пока не принято, но, будем откровенными, обсуждения ведутся, ведутся расчеты, потому что мы должны осознавать, что начиная с 22-го марта россияне массированно атакуют и очень прицельно наши энергетические объекты, и на сегодняшний день уже потеряно более 8 гигаватт и это огромный объем генерирующих мощностей", — заявила она.

Она отметила, что сейчас очень тяжело удерживать энергетическую систему в стабильной работе.

"А подготовка к следующему отопительному сезону – это еще один столь большой вызов. Очевидно, что незначительное повышение тарифа все-таки произойдет. Просто сейчас решение еще не принято", — заявила Гринчук.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минэнерго не исключают повышения тарифов на свет.

Кроме того, мы ранее информировали, что Кабмин готовит повышение цен на свет.

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