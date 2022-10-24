Вибираємо генератор для квартири, будинку: на які параметри звернути увагу

Енергетична інфраструктура України під обстрілами. Багато українців запасаються альтернативними джерелами енергії, в тому числі генераторами. Як вибрати генератор для квартири будинку, — читайте в матеріалі ТСН.ua

Розповідаємо на які параметри потрібно звернути увагу, купуючи генератор.

Яка потужність повинна бути у генератора для дому

Для дому, для економного використання побутової техніки може підійти генератор потужністю 3 кВт. З такою потужністю можна буде користуватися освітленням, приладами першої необхідності, як то холодильником. Однак доведеться відмовитись від одночасного ввімкнення таких приладів, як фен, праска, пральна машина.

Щоб користуватися комп’ютером або телевізором, не турбуючись про роботу інших приладів потрібний вже генератор потужністю 5 кВт. Цей же генератор знадобиться в тому випадку, якщо встановлена свердловина або колодязь, в якому працює помпа, тобто для дачі чи будинку.

Скільки фаз повинно бути в генератора

Генератори бувають одно-, трифазні та комбіновані Вибирати потрібно залежно від того, від якої мережі працюватиме обладнання. Трифазний споживач працює тільки від відповідної станції. Однофазні споживачі можна буде під'єднати до однієї фази 3-фазного генератора. При цьому різниця в споживаній потужності між кожною з фаз не має перевищувати 25%.

Скоріш за все знадобиться однофазний генератор, через те, що найчастіше у приватних будинках працює однофазна мережа.

Якщо генератор за потужністю та кількістю фаз довільно вибирати не вийде, то генератор залежно від виду палива можете обрати на свій розсуд.

Як вибрати генератор залежно від виду палива

Бензинові генератори

Серед усіх продажів 58% припадає на бензинові генератори.Серед побутових генераторів, бензинові є найпопулярнішими.

Переваги бензинових генераторів:

Порівняно з дизельними та газовими моделями бензинові електростанції тієї ж потужності дешевші.

Невеликий рівень шуму.

Компактність та невелика вага, їх легко взяти з собою.

Завести бензиновий генератор, якщо дуже холодно легше, ніж дизельний.

Мінуси бензинових генераторів:

Якщо самі станції виходять дешевшими, порівнюючи з газовими чи дизельними, то кожний кіловат виходить — дорогим через високу вартість бензину.

Бензинові генератори без перерви можуть працювати 5-8 годин, їм доводиться давати декілька годин відпочинку.

Моторесурс двигуна рідко перевищує 4 тисячі годин.

Дизельні генератори

Мобільні варіанти дизельних генераторів працюють з повітряними системами охолодження, стаціонарні — з водяними.

Переваги дизельних генераторів:

Моторесурс дизельного обладнання може досягати 40 тисяч годин.

Дизельний генератор здатний працювати без перерви набагато довше, ніж бензиновий.

Більш економно витрачають паливо, вигідніші за бензинові моделі на 20-30%.

Недоліки дизельних генераторів:

Високий рівень шуму.

Різниця в ціні на дизельний генератор порівняно з ціною на бензиновий з такою ж потужністю досягає 20-40%.

Газові генератори

Менша популярність газових генераторів пояснюється тим, що він підключається до балонів з газом, тому його робота залежить від об’єму балона — чим він більший, тим довше працює генератор.

Переваги газових генераторів:

Такий генератор працює на газі, який вважається більш екологічно чистим паливом.

Газ не псує метал і не викликає корозію, тому двигун генератора на газі має довгий термін експлуатації

Найбільшим недоліком газових генераторів є підвищена небезпека, пов’язана з використанням газових балонів.

Додаткові функції генераторів

Ціна на генератори залежить і від інших, додаткових функцій, наприклад, від способу запуску генератора.

Генератори можуть запускатися ручним стартером, електричним, чи мати автозапуск.

Ручний запуск потребує фізичних зусиль. При електричному запусканні генератор заводиться за допомогою струму, тому така модель коштуватиме дорожче. Найдорожчими є моделі з автозапуском.

При виборі генератора потрібно звертати увагу чи обладнаний він системою захисту від перегріву. Такий генератор при досягненні двигуном критичної температури буде вимикатися.

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