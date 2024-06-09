Интернет без света: как подключить роутер к павербанку

ТСН.ua разбирался, как при отсутствии света подключить Wi-Fi роутер к павербанку, чтобы всегда иметь доступ к интернету.

Во время массовых отключений света почти одновременно исчезает и мобильная связь. Однако есть способы, позволяющие оставаться в сети.

ТСН.ua разбирался, как при отсутствии света подключить Wi-Fi роутер к павербанку, чтобы всегда иметь доступ к интернету.

Общие советы по подключению роутера

Необходимо узнать у провайдера, подключены ли интернет-кабели к любой бесперебойной сети. Если к вашей квартире подведено оптоволокно, то для его терминала также нужно будет сделать источники питания (по такому же принципу, как и для роутера). Узнайте, какое напряжение необходимо для работы роутера (как правило, 9 или 12 вольт, указанное на обратной стороне устройства).

Вариант кабеля с модулем повышения напряжения до 9 и 12 вольт / Фото: chas.news

Какое напряжение нужно для роутера

Также сейчас на рынке уже представлены павербанки, которые на выходе могут выдавать разное напряжение – кроме стандартных 5 вольт, также 9 и 12 вольт.

Стоят они дороже, однако в таком случае достаточно будет приобрести только кабель-переходник от USB на штекер 5,5/2,5 мм.

Интернет без света / Фото: pautina.ua

Как подключить Wi-Fi роутер к павербанку: пять простых шагов

Шаг 1: Проверьте емкость павербанка

Первым шагом в подключении Wi-Fi маршрутизатора к павербанку является проверка его емкости. Павербанки бывают разной емкости, от 2000 мАч до 50 000 мАч. Чем выше емкость, тем дольше он может питать ваш Wi-Fi роутер. Поэтому убедитесь, что у вашего павербанка достаточно заряда для питания Wi-Fi роутера.

Шаг 2: Подберите правильный кабель

Чтобы подключить Wi-Fi роутер к павербанку, вам понадобятся соответствующие кабели. Как правило, ваш Wi-Fi роутер продается с адаптером питания, подключаемым к розетке. Однако чтобы подключить его к павербанку, вам понадобится кабель, который можно соединить с портом питания маршрутизатора и выходным портом павербанка.

Шаг 3: Подключите кабели

Подобрав соответствующие кабели, подключите один конец к выходному порту павербанка, а другой к порту питания вашего Wi-Fi роутера. Убедитесь, что кабели надежно подключены к обоим устройствам.

Шаг 4: Включите павербанк и Wi-Fi роутер

После подключения кабелей включите павербанк, затем включите Wi-Fi роутер. Wi-Fi роутер должен включиться и начать транслировать сигнал Wi-Fi. Вы можете подключить устройства к сигналу Wi-Fi и начать работу в Интернете.

Шаг 5: Контролируйте работу павербанка и Wi-Fi роутера

Наконец-то, следите за состоянием павербанка и Wi-Fi роутера. Большинство павербанков имеют встроенный индикатор, показывающий, сколько осталось заряда. Убедитесь, что заряда павербанка достаточно для питания вашего Wi-Fi роутера в течение требуемого времени. Следите за временем работы Wi-Fi роутера и выключайте все неиспользуемые устройства, чтобы сэкономить заряд аккумулятора.

Подключение Wi-Fi маршрутизатора к павербанку – достаточно простой процесс. Теперь вы сможете оставаться на связи даже во время перебоев с электричеством.

На сколько хватит павербанка для роутера

Павербанк может работать с роутером от двух до 20 часов в зависимости от емкости павербанка для роутера, рейтинга, энергопотребления роутера и количества подключенных к нему устройств.

Павербанк для роутера – это батарея со встроенным электронным управлением и разъемами, к которым вы подключаете роутер и медиаконвертер при отключении электроэнергии; он автоматически включает устройство и продолжает делать это непрерывно до тех пор, пока питание не будет снова включено. Большинство моделей павербанков для роутера показывают оставшееся время на передней панели, чтобы помочь вам сохранить важные документы.

Время, которое павербанк сможет питать роутер, зависит от нескольких факторов, в том числе от емкости аккумулятора павербанка, энергопотребления роутера, номинальных характеристик павербанка и количества устройств, одновременно подключаемых к павербанку. Павербанки для роутера имеют разное аппаратное обеспечение в зависимости от производителя, что отличает их от модели к модели, когда речь идет о функциональности и рейтингах. Роутеры Wi-Fi, которые являются твердотельными устройствами, потребляют мало энергии. В среднем роутеры потребляют от 2 до 20 Вт, чаще всего 6 Вт на роутер. Как видите, не все роутеры будут потреблять одинаковое количество энергии, некоторые больше, другие меньше. Количество устройств, подключенных к павербанк, также является важным фактором.

Как долго работает роутер от павербанка

Павербанк на 10500 мАч может обеспечить работу роутера в течение 3-4 часов ;

может обеспечить работу роутера ; павербанк на 21000 мАч обеспечивает комфортную работу роутера от 6 до 10 часов ;

обеспечивает комфортную работу роутера ; павербанк на 42000 мАч может обеспечивать работу того же роутера до 16 часов ;

может обеспечивать работу того же роутера ; павербанк мощностью 70 000 мАч обеспечивает работу роутера в течение суток и позволяет заряжать смартфоны и планшеты.

Напомним, экс-министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель предупредил об угрозах зимой. По его словам, если в холодное времия года от электроснабжения в Украине будут отключены централизованные системы, то, кроме электроэнергии, в домах не будет тепло- и водоснабжения. Это означает эвакуацию, поэтому каждый украинец должен иметь план "Б".

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