В Баренцевом море загорелся противолодочный корабль РФ "Адмирал Левченко": что известно

Дмитрий Плетенчук отметил, что на охваченном огнем судне находятся несколько сотен членов экипажа.

На российском большом противолодочном корабле "Адмирал Левченко", который сейчас находится в Баренцевом море, начался пожар.

Об этом сообщил начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук, соответствующее сообщение он оставил на своей странице в Facebook.

"Горить-палає техніка ворожа". А точнее большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко" в Баренцевом море. Продолжается борьба за живучесть, надеемся напрасная", — отметил он.

По словам Плетенчука, так бывает, когда сверхгосударство получает санкции от Украины и не может обслуживать самостоятельно двигатели, произведенные в Николаеве. Украинский военный подчеркнул, что десяти лет не хватило на решение этой проблемы. Одна из установок и запылала.

"Классно у вас учения проходят, чуваки, не останавливайтесь. Чтобы вы понимали, там экипажу несколько сотен. Не "москва", конечно, но тоже неплохо", – с иронией подытожил Дмитрий Плетенчук.

Ранее Плетенчук сообщил, что информация о том, что ВСУ ударили по российскому десантному кораблю типа Ропуха в акватории Азовского моря 8 июня, не соответствует действительности.

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