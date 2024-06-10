Курс валют в Украине: доллар быстро дешевеет – покупать или подождать

И снова вниз – на прошлой неделе доллар не только "передумал" дорожать, но и подешевел, курс опустился заметно ниже 41 грн/доллар. Финансовые аналитики считают, что это произошло, прежде всего, благодаря действиям регулятора – Национального банка, который снова применил режим управляемой гибкости обменного курса.

Чего ждать дальше, как быть тем, кто купил валюту слишком дорого и тем, кто верит, что гривня надежнее, а также что выгоднее: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ждать от курса текущей недели (10-16 июня);

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

Доллара начал медленно дешеветь с понедельника, 3 июня, а к концу рабочей недели этот процесс ускорился. По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, с понедельника по четверг средний курс доллара снизился с 41,10 до 40,66 грн в продаже (-44 коп.) и с 40,45 до 40,05 грн в покупки (-40 коп.). В выходные, когда работают лишь отдельные отделения банков и пункты обмена валют, курс несколько повысился и на воскресенье, 9 июня, зафиксировался на уровне 40,72 и 40,17 грн/доллар соответственно.

Самая низкая цена продажи доллара была 40,55 грн/доллар (-20 коп. за неделю), самая высокая – 40,90 грн/доллар (-50 коп.). Максимальный курс покупки составил 40,50 (-20 коп. в неделю).

Евро также подешевел: за неделю средний курс снизился в продаже до 44,45 грн/евро (-28 коп.), по покупке – до 43,69 (-27 коп.).

То есть, несмотря на удешевление, и доллар, и евро в июне стоят дороже, чем в мае, в среднем на 30 копеек.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, средний курс доллара в продаже плавно уменьшился за неделю до 40,70 грн/доллар (-35 коп.). Курс покупки в течение недели напоминал синусоиду с тремя последовательными максимумами в 40,90, 40,45 и 40,60 грн/доллар и двумя минимумами между ними в 39,60 и 39,40 грн/доллар.

Средний курс евро у нелегалов сначала снизился с 44,75 грн/евро в продаже и 44,50 грн/евро в покупке соответственно 44,42 и 44,18, а на выходных подрос до 44,47 и 44,20 грн/евро. За неделю евровалюта подешевела в продаже на 22 коп., в покупке на 24 коп.

Нацбанк на прошлой неделе укреплял гривну после трех недель подряд ее послабления в мае. За 3-9 июня доллар подешевел на 39 коп., до 40,15 грн/доллар, евро потерял 36 коп., до 43,63 грн/евро, так и не перейдя рубеж в 44 грн (максимум 43,99). На 10 июня регулятор снова несколько девальвировал гривну, установив официальный курс 40,24 грн/доллар (+9 коп.) и 43,87 грн/евро (+24 коп.).

Соотношение доллар/евро увеличилось за неделю в пользу евро – с 1,085 до 1,090 доллара за евро.

Эксперты признают, что главными факторами укрепления гривни стали политика Национального банка, увеличившего продажу валюты на межбанковском рынке и снижения спроса на безналичность у нерезидентов.

"Резервы Национального банка за месяц "похудели" с рекордных 42,5 млрд долларов до 39 млрд, но это не критично, потому что их объем более чем достаточный, – уточнил Андрей Шевчишин. – Ситуация на рынке входит в новую фазу, это стабилизация курса на определенное время в новом коридоре. Он выше того, который был в первой половине мая, но ниже показателей в начале июня".

Чего ждать от курса валют на этой неделе

Эксперты прогнозируют, что на этой неделе наличная гривня будет держаться в коридоре между 40 и 40,8 грн/доллар.

"Как видим, Нацбанк быстро отреагировал на действия правительства по повышению с 1 июня тарифов на ток и водоснабжение, – отметил Олег Пендзин. – Потому что эти факторы увеличивают инфляцию, за показатели которой отвечает именно НБУ. И сразу рост официального курса доллара был поставлен на паузу .Скорее всего, летом он останется относительно стабильным: не ниже 40 грн/доллар и не выше 41.

С этим согласен и Андрей Шевчишин.

"На прошлой неделе спрос на валюту был больше на 425 млн долларов, чем предложение. Ситуация стабилизировалась благодаря действиям Нацбанка, который, как я и прогнозировал, показательно остановил и снизил курс доллара, мол, все под контролем. Если бы этого не произошло, наличный курс мог пойти и выше, до 42 грн, – анализирует эксперт. – На подходе очередной транш займа от Международного валютного фонда в размере 2,2 млрд долларов. доллар, а наличный – не выше 40,70 грн/доллар".

Александр Охрименко также говорит, что на этой неделе ничего радикального не ожидается. По его прогнозу, на наличном рынке будут продолжаться небольшие колебания курса в рамках нового коридора, это 40,20-40,70 грн/доллар".

Продавать или покупать валюту

Эксперты отметили, что на рынке сложилась интересная ситуация: любые действия – покупка наличной валюты, открытие гривневых депозитов или приобретение промтоваров будут выгодны.

Олег Пендзин подчеркнул: на ближайшие месяцы краткосрочные гривневые депозиты остаются более прибыльными, чем покупка наличной валюты как "под матрас", так и для размещения на депозитах, даже несмотря на снижение большинством банков процентных ставок с 15-15% до 12-12,5% годовых .

Несколько иное мнение Андрея Шевчишина.

"На откате наличного курса валюту нужно покупать, – напомнил Шевчишин. – Подсчитаем: если доллар до конца года подорожает до 43 грн, то есть на 5%, то за счет роста курса доход составит 5% за полгода или 10% годовых. Это сопоставимо с доходом в гривневых депозитах. Плюс валютной заначки в том, что она всегда под рукой, минус – если доллар не будет дорожать, получим не доход, а убытки".

Совет Александра Охрименко практичнее: мол, долларами зимой не нагреешься, гаджет к ним не подключишь и в бензобак их не заправишь.

"Кто еще не подготовился к суровой осени и зиме, то есть не имеет повербанка, бензогенератора и тому подобное, могут их приобрести на "лишние" средства, потому что подорожают, – советует эксперт. – Это в итоге окажется выгоднее, чем покупка долларов. К тому же из-за увеличения акцизов с июля подорожает горючее. Тот, у кого все есть, может приобрести валюту как долгосрочную инвестицию, тем более что курс заметно снизился".

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