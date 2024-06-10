Курс валют в Україні: долар швидко дешевшає – купувати чи почекати

І знову вниз – на минулому тижні долар не лише "передумав" дорожчати, а й подешевшав, курс опустився помітно нижче 41 грн/долар. Фінансові аналітики вважають, що це сталося насамперед завдяки діям регулятора – Національного банку, який знову застосував режим керованої гнучкості обмінного курсу.

Чого очікувати далі, як бути тим, хто купив валюту задорого і тим, хто вірить, що гривня надійніша, а також що наразі вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу поточного тижня (10-16 червня);

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

Долара почав повільно дешевшати з понеділка, 3 червня, а на кінець робочого тижня цей процес прискорився. За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, з понеділка по четвер середній курс долара знизився з 41,10 до 40,66 грн у продажу (-44 коп.) і з 40,45 до 40,05 грн у купівлі (-40 коп.). На вихідних, коли працюють лише окремі відділення банків і пункти обміну валют, курс дещо підвищився і на неділю, 9 червня, зафіксувався на рівні 40,72 і 40,17 грн/долар відповідно.

Найнижча ціна продажу долара була 40,55 грн/долар (-20 коп. за тиждень), найвища – 40,90 грн/долар (-50 коп.). Максимальний курс купівлі становив 40,50 (-20 коп. за тиждень).

Євро також подешевшав: за тиждень середній курс знизився у продажу до 44,45 грн/євро (-28 коп.), у купівлі – до 43,69 (-27 коп.).

Тобто, незважаючи на подешевшання, і долар, і євро у червні коштують дорожче, ніж у травні, в середньому на 30 копійок.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, середній курс долара у продажу плавно зменшився за тиждень до 40,70 грн/долар (-35 коп.). Курс купівлі протягом тижня нагадував синусоїду з трьома послідовними максимумами у 40,90, 40,45 і 40,60 грн/долар і двома мінімумами між ними у 39,60 і 39,40 грн/долар.

Середній курс євро у нелегалів спершу знизився з 44,75 грн/євро у продажу і 44,50 грн/євро у купівлі до відповідно 44,42 і 44,18, а на вихідних підріс до 44,47 і 44,20 грн/євро. За тиждень євровалюта подешевшала у продажу на 22 коп., у купівлі на 24 коп.

Нацбанк на минулому тижні зміцнював гривню після трьох тижнів поспіль її послаблення у травні. За 3-9 червня долар подешевшав на 39 коп., до 40,15 грн/долар, євро втратив 36 коп., до 43,63 грн/євро, так і не перетнувши рубіж у 44 грн (максимум 43,99). На 10 червня регулятор знову дещо девальвував гривню, встановивши офіційний курс 40,24 грн/долар(+9 коп.) і 43,87 грн/євро (+24 коп.).

Співвідношення долар/євро збільшилось за тиждень на користь євро – з 1,085 до 1,090 долара за євро.

Експерти визнають, що головними чинниками зміцнення гривні стали політика Національного банку, який збільшив продаж валюти на міжбанківському ринку і зниження попиту на безготівку у нерезидентів.

"Резерви Національного банку за місяць "схудли" з рекордних 42,5 млрд доларів до 39 млрд, але це не критично, бо їх обсяг більш ніж достатній, – уточнив Андрій Шевчишин. – Ситуація на ринку входить у нову фазу, це стабілізація курсу на певний час у новому коридорі. Він вищий за той, який був у першій половині травня, але нижчий за показники на початку червня".

Чого очікувати від курсу валют цього тижня

Експерти прогнозують, що на поточному тижні готівкова гривня триматиметься у коридорі між 40 і 40,8 грн/долар.

"Як бачимо, Нацбанк швидко відреагував на дії уряду щодо підвищення з 1 червня тарифів на струм і водопостачання, – зазначив Олег Пендзин. – Бо ці чинники збільшують інфляцію, за показники якої відповідає саме НБУ. І відразу зростання офіційного курсу долара було поставлено на паузу. Швидше за все, влітку він залишиться відносно стабільним: не нижче 40 грн/долар і не вище за 41. Відповідно готівковий долар на поточному тижні не буде дорожчим за 40,8 грн".

З цим згоден і Андрій Шевчишин.

"На минулому тижні попит на валюту був більшим на 425 млн доларів ніж, пропозиція. Ситуація стабілізувалась завдяки діям Нацбанку, який, як я і прогнозував, показово зупинив і знизив курс долара, мовляв, усе під контролем. Якби цього не сталося, готівковий курс міг піти й вище, до 42 грн, – аналізує експерт. – На підході черговий транш позики від Міжнародного валютного фонду у розмірі 2,2 млрд доларів. Тому золотовалютні резерви знову збільшаться. Також очікую, що міжбанк стабілізується оціночно на 40,15 грн/долар, а готівковий – не вище 40,70 грн/долар".

Олександр Охріменко також говорить, що на поточному тижні нічого радикального не очікується. За його прогнозом, на готівковому ринку триватимуть невеликі коливання курсу в межах нового коридору, це 40,20-40,70 грн/долар".

Продавати чи купувати валюту

Експерти зазначили, що на ринку склалась цікава ситуація: будь які дії – купівля готівкової валюти, відкриття гривневих депозитів або придбання промтоварів будуть вигідними.

Олег Пендзин наголосив: на найближчі місяці короткострокові гривневі депозити залишаються прибутковішими, ніж купівля готівкової валюти як "під матрац", так і для розміщення на депозитах, навіть попри зниження більшістю банків відсоткових ставок з 15-15% до 12-12,5% річних.

Дещо інша думка Андрія Шевчишина.

"На відкаті готівкового курсу валюту треба купувати, – нагадав Шевчишин. – Підрахуємо: якщо долар до кінця року подорожчає до 43 грн, тобто на 5%, то за рахунок росту курсу дохід складе 5% за півроку або 10% річних. Це співставно з доходом у гривневих депозитах. Плюс валютної заначки в тому, що вона завжди під рукою, мінус – якщо долар не дорожчатиме, отримаємо не дохід, а збитки".

Порада Олександра Охріменка практичніша: мовляв, доларами взимку не нагрієшся, гаджет до них не підключиш і в бензобак їх не заправиш.

"Хто ще не підготувався до суворої осені і зими, тобто не має повербанка, бензогенератора тощо, можуть їх придбати на "зайві" кошти, бо подорожчають, – радить експерт. – Це у підсумку виявиться вигіднішим, ніж купівля доларів. До того через збільшення акцизів з липня подорожчає пальне. Той, у кого все є, може придбати валюту як довгострокову інвестицію, тим більше, що курс помітно знизився".

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