Сім'я туристів натрапила на останки рідкісного динозавра

Сім'я, яка вирушила в похід, натрапила на загадкову знахідку, що виявилася ногою динозавра.

Про це пише CNN.

Сем Фішер разом зі своїми синами Джессіном і Ліамом, а також їхнім двоюрідним братом Кайденом виявили скам'янілість у формації Хелл-Крік — районі, відомому своїми багатими копалинами різних доісторичних істот.

Натрапивши на скам'янілість, Сем Фішер відправив фотографію доктору Тайлеру Лайсону, палеонтологові та куратору Денверського музею природи і науки. Спочатку Лайсон вирішив, що це качконосий динозавр, але згодом припустив, що це все ж може бути Tyrannosaurus rex (T. rex). Це послужило приводом для проведення розкопок у липні 2023 року за участю сім'ї першовідкривачів, де вчені підтвердили, що це дійсно був юний тиранозавр.

Скам'янілість напрочуд добре збереглася, а нижня щелепа навіть містила кілька зубів, що зіграло вирішальну роль в ідентифікації стародавнього ящера. Команда розкопок акуратно витягувала скам'янілість зі скелі протягом 11 днів. Через велику вагу знахідки для транспортування навіть довелося використовувати вертоліт Black Hawk.

Скелет, зібраний приблизно на 30%, ймовірно належав молодому тиранозавру у віці 13-15 років, завдовжки близько 7,6 метра і вагою приблизно 1,5 тонни.

Нагадаємо, вчені виявили новий вид динозаврів-абелізавридів, який назвали Koleken inakayali. Останки динозавра, який жив 70 млн років тому, виявили у формації Ла Колонія в Патагонії.

А на Полтавщині виявили останки скелету динозавра. Науковці дійшли висновку, що скелет належав брахіозавру.

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