Серйозний удар по військово-повітряних силах: як ураження російського Су-54 вплинуло на РФ

Російські окупанти бояться, тому ховають літаки Су-57 подалі від українського кордону та практично не здійснюють виліт у повітряний простір нашої держави.

Про це в ефірі “Еспресо” повідомив військовослужбовець ЗСУ, експерт з питань національної безпеки Іван Варченко.

"Літак Су-57 – найновіша розробка російської авіації, хоча в далекому 2010 році цей літак вийшов на серійний ринок. Зараз можемо говорити про кілька десятків Су-57, можливо, два десятки. Бо у РФ їх справді виробляють, намагаються тримати якісь темпи по виробництву цих літаків, однак, думаю, що темпи падають, тому що комплектуючі Су-57 значною мірою є західними”, – наголосив Варченко.

За його словами, цей російський літак оцінюють до 100 мільйонів доларів. А його знищення українськими військовими – серйозний удар по військово-повітряних силах або, як називають росіяни, повітряно-космічних силах РФ.

Водночас в Росії Су-57 позиціонують як винищувач п’ятого покоління. Але через те, що вони можуть бути уражені, їх тепер “відтягнуть” подалі від українського кордону.

“Це ураження завдало великої шкоди російській авіації. У РФ позиціонують Су-57 як літак п'ятого покоління, ми розуміємо, що цей той літак, який вміє зависати у повітрі. Росіяни багато втратили, тепер вони подалі відтягнуть ці літаки від лінії російсько-українського фронту. А потім Су-57 стануть металобрухтом, який чекає свого часу, аби природно зникнути, бо, як бачимо, ефект від них мінімальний. З одного боку у Росії бояться застосовувати Су-57, щоб не втратити, а з іншого – все одно їх втрачають, і чим далі, тим більше”, - підкреслив військовослужбовець ЗСУ.

Він також підкреслив, що у РФ планували до 2027 року зробити, навіть заклали якісь кошти у ВПК, близько 80 одиниць Су-57, однак війна внесла свої корективи.

Нагадаємо, що ураження російських Су-57 на аеродромі “Ахтубінськ” в Астраханській області стало серйозним ударом по іміджу диктатора Володимира Путіна.

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