Україна вперше вдарила по території РФ бойовим літаком – Sky News

За інформацією видання, ЗСУ завдали удару по російському командному пункту в Бєлгороді.
Український військовий літак вперше вразив ціль на території Росії.
Про це пише Sky News з посиланням на власні джерела в українських Силах оборони.
Джерело повідомило, що "російський командний вузол" був уражений у неділю в районі Бєлгорода.
Наразі не було зрозуміло, який тип боєприпасів використовувався під час атаки і чи була це західна зброя.
На умовах анонімності військове джерело повідомило Sky News: "ВПС ЗСУ завдали удару по російському командному пункту в Бєлгороді. Хоча оцінка шкоди ще триває, підтверджено, що це було пряме влучення. Це перший боєприпас ЗСУ, доставлений з повітря, що вдарив по цілі в Росії".
Раніше стало відомо, що 9 червня на території аеродрому "Ахтубінск" в Астраханській області уражено російський багатоцільовий винищувач Су-57. Всього Росія має на озброєнні шість Су-57.
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