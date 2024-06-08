Дрони вперше долетіли до Північної Осетії: деталі атаки (відео)

Дрони вперше атакували Моздок, звідки злітають ворожі винищувачі для ударів по Україні.

Дрони вперше долетіли до Північної Осетії. Ціллю БПЛА був військовий аеродром "Моздок", де базуються літаки, які завдають ракетні удари по Україні

Відповідні відео публікують у Мережі.

"Дрони вперше долетіли до Північної Осетії та вдарили по летовищу Моздок, де базується російська стратегічна авіація", – зазначив український журналіст Денис Казанський.

Дрони вперше долетіли до Північної Осетії: відео атаки

Зауважимо, що від аеродрому до контрольованої нашим урядом території України – понад 1000 км. Українська сторона поки не підтверджує про причетність до атаки.

Моздок на карті / Фото: Deepstatemap

На аеродромі Моздок у Північній Осетії базуються дальні бомбардувальники Ту-22М3, з яких запускають крилаті ракети Х-22, і носії "Кинжалів" МіГ 31-К.

Натомість міноборони країни-агресорки запевняє, що російська ППО збила ці безпілотники.

"У Моздоку силами ППО було збито три безпілотні літальні апарати. За попередньою інформацією, БПЛА прилетіли з українського боку. Їхньою ціллю був військовий аеродром", - заявив голова Північної Осетії Сергій Мєняйло. Водночас, він визнав, що "є незначні руйнування", тому усі масові заходи у Моздокському районі було скасовано.

Раніше повідомлялося, що унаслідок нічної атаки 7 червня в Криму пошкоджено 2 РЛС та поранено військовослужбовця РФ.

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