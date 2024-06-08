Дроны впервые долетели до Северной Осетии: детали атаки (видео)

Дроны впервые атаковали Моздок, откуда взлетают вражеские истребители для ударов по Украине.

Дроны впервые долетели до Северной Осетии. Целью БПЛА был военный аэродром "Моздок", где базируются самолеты, наносящие ракетные удары по Украине.

Соответствующие видео публикуют в Сети.

"Дроны впервые долетели до Северной Осетии и ударили по аэропорту Моздок, где базируется российская стратегическая авиация", – отметил украинский журналист Денис Казанский.

Дроны впервые долетели до Северной Осетии: видео атаки

От аэродрома до контролируемой нашим правительством территории Украины – более 1000 км. Украинская сторона пока не подтверждает причастность к атаке.

Моздок на карте / Фото: Deepstatemap

На аэродроме Моздок в Северной Осетии базируются дальние бомбардировщики Ту-22М3, с которых запускают крылатые ракеты Х-22, и носители "Кинжалов" МиГ 31-К.

В то же время минобороны страны-агрессорки уверяет, что российская ПВО сбила эти беспилотники.

"В Моздоке силами ПВО были сбиты три беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, БПЛА прилетели с украинской стороны. Их целью был военный аэродром", — заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. В то же время он признал, что "есть незначительные разрушения", поэтому все массовые мероприятия в Моздокском районе были отменены.

Ранее сообщалось, что в результате ночной атаки 7 июня в Крыму повреждены 2 РЛС и ранен военнослужащий РФ.

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