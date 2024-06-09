Украина впервые ударила по территории РФ боевым самолетом — Sky News

По информации издания, ВСУ нанесли удар по российскому командному пункту в Белгороде.

Украинский военный самолет впервые поразил цель на территории России.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на собственные источники в украинских силах обороны.

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Источник сообщил, что "российский командный узел" был поражен в воскресенье в районе Белгорода.

Пока не было понятно, какой тип боеприпасов использовался во время атаки и было ли это западное оружие.

На условиях анонимности военный источник сообщил Sky News: "ВВС ВСУ нанесли удар по российскому командному пункту в Белгороде. Хотя оценка ущерба еще продолжается, подтверждено, что это было прямое попадание. Это первый боеприпас ВСУ, доставленный с воздуха, ударивший по цели в России".

Ранее стало известно, что 9 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области поражен российский многоцелевой истребитель Су-57. Всего Россия имеет на вооружении шесть Су-57.

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