Наскільки критичне для Росії знищення винищувача Су-57: Євлаш пояснив

Вперше в історії російський винищувач Су-57 уразили дронами Головного управління розвідки. Їх не залучали для війни в Україні, адже їх у Росії не більше з десяток. Це найсучасніші російські винищувачі.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в етері телемарафону.

"Це застосування було нечастим. Ми фіксували в повітряному просторі поблизу кордонів з Україною перебування саме літака Су-57. Але вони розуміли, наскільки дорогою іграшкою є цей літак, розуміли, наскільки небезпечно підходити цим літаком до наших кордонів, оскільки втрата такого потужного літака - це репутаційні втрати. Тому ми бачили його застосування і перебування в акваторії Чорного моря і на інших кордонах, однак часто цей літак як Су-34 чи Су-35 не застосовувався. Х-69 є досить наближеною версією до Х-59, які також використовують Су-34 і Су-35 для ударів про нашій критичній та енергетичній інфраструктурі. Звичайно, в Росії є ще багато різних літаків, до 1500 літаків, які виконують бойові завдання. Один чи два - це також потужно, але в Росії залишається серйозний авіапарк, який може нести загрозу", - сказав він.

Євлаш також зазначив, що окупанти рідко застосовували Су-57.

"За весь період повномасштабного вторгнення буквально лічені рази, переважно ми бачили його на досить серйозному віддаленні від лінії зіткнення. Бачили декілька разів, коли він застосовував керовані авіаційні ракети, проте про системність, постійне застосування, близький підхід до лінії державного кордону або до лінії зіткнення не доводилося говорити", - додав він.

Знищення Су-57: що відомо

У ГУР МО повідомили, що 8 червня в Астраханській області РФ на аеродромі "Ахтубінськ", який знаходиться за 589 кілометрів від лінії фронту, уражено винищувач Су-57.

Згодом у розвідці додали, що могли бути уражені два російських "надсучасних" винищувача Су-57, і у супротивника є втрати серед особового складу.

Один із важливих для російських військ характеристик Су-57 в застосуванні його для ударів по Україні, є можливість використання за допомогою такого літака практично всього спектру ракет та варіацій потужних бомб які випускаються російським ВПК.

Зокрема, цей літак може підіймати в небо та запускати по цілям такі ракети як Х-38, Х-58, Х-59, КАБ-1500, КАБ-250, КАБ-500. Є і інші важливі характеристики, наприклад, можливість протидіяти системам спостереження. Проте наскільки ці дані, які є у відкритих джерелах, відповідають дійсності та можливості застосування всього цього спектру в бойовій ситуації говорити складно. Оскільки Росія засекретила практично всі дані про Су-57 та його випробовування і практичне використання, зокрема у Сирії, де Су-57 був вперше використаний для бойових ударів.

Російський канал "Зона особливої уваги" називає ганебним факт знищення літака Су-57, оскільки атаку здійснювали "копійчані дрони". Як зазначають автори, унікальний винищувач не захищали системи ППО.

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