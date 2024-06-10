Україна зможе відновити "військовий імпульс" влітку – сенатор Грем

Завдяки суттєвій допомозі від США Україна зможе відновити "військовий імпульс" на полі бою цього літа.

Таку думку висловив американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем, повідомляє Politico.

Грем заявив, що "у нас є шанс перезавантажити цю війну" тепер, коли США надають значну допомогу Україні, включно з новим пакетом військової допомоги на 225 млн дол., про який президент Джо Байден оголосив 7 червня.

"Ми або будемо допомагати Україні, або ні. Настав час дати їм F-16, дозволити їм керувати літаками, далекобійною артилерією, щоб вражати цілі всередині Росії. Переслідуйте активи Путіна, де б вони не були, по всьому світу. Переходьте в наступ", – висловився сенатор.

Він також сподівається, що Україна відновить "військовий імпульс" влітку.

Грем розкритикував те, наскільки "повільними" та "нерішучими" були США у наданні підтримки Україні.

"Але якби ми взялися за активи, якими володіє Путін по всьому світу, забрали б його гроші, вкрадені у російського народу, і допомогли б жертвам в Україні, я думаю, це багато зробило б для припинення цієї війни", – додав сенатор.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що наступальний імпульс російських окупантів на Харківщині застопорився.

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