Украина сможет восстановить "военный импульс" летом – сенатор Грэм

Благодаря существенной помощи от США, Украина сможет восстановить "военный импульс" на поле боя этим летом.

Такое мнение высказал американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм, сообщает Politico.

Грэм заявил, что "у нас есть шанс перезагрузить эту войну" теперь, когда США оказывают значительную помощь Украине, включая новый пакет военной помощи на 225 млн долл., о котором президент Джо Байден объявил 7 июня.

"Мы либо будем помогать Украине, либо нет. Пора дать им F-16, позволить им управлять самолетами, дальнобойной артиллерией, чтобы поражать цели внутри России. Преследуйте активы Путина, где бы они ни были, по всему миру. Переходите в наступление", – высказался сенатор.

Он также надеется, что Украина возобновит "военный импульс" летом.

Грэм расскритиковал то, насколько "медленными" и "нерешительными" были США в оказании поддержки Украине.

"Но если бы мы взялись за активы, которыми владеет Путин по всему миру, забрали бы его деньги, украденные у российского народа, и помогли бы жертвам в Украине, я думаю, это многое сделало бы для прекращения этой войны", — добавил сенатор.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что наступательный импульс российских оккупантов в Харьковской области застопорился.

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