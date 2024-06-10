Насколько критическое для России уничтожение истребителя Су-57: Евлаш объяснил

Впервые в истории российский истребитель Су-57 был поражен дронами Главного управления разведки. Их не привлекали для войны в Украине, ведь их в России не больше десятка. Это самые современные российские истребители.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"Это применение было нечастым. Мы фиксировали в воздушном пространстве у границ с Украиной пребывание именно самолета Су-57. Но они понимали, насколько дорогой игрушкой является этот самолет, понимали, насколько опасно подходить этим самолетом к нашим границам, поскольку потеря такого мощного самолета — это репутационные потери. Поэтому мы видели его применение и пребывание в акватории Черного моря и на других границах, однако часто этот самолет как Су-34 или Су-35 не применялся. Су-34 и Су-35 для ударов о нашей критической и энергетической инфраструктуре. Конечно, в России есть еще много разных самолетов, до 1500 самолетов, выполняющих боевые задачи. который может представлять угрозу", — сказал он.

Евлаш также отметил, что оккупанты редко применяли Су-57.

"За весь период полномасштабного вторжения буквально считанные разы, преимущественно мы видели его на достаточно серьезном удалении от линии столкновения. Видели несколько раз, когда он применял управляемые авиационные ракеты, однако о системности, постоянном применении, близком подходе к линии государственной границы или к линии столкновения не приходилось говорить", — добавил он.

Уничтожение Су-57: что известно

В ГУР МО сообщили, что 8 июня в Астраханской области РФ на аэродроме "Ахтубинск", который находится в 589 километрах от линии фронта, поражен истребитель Су-57.

Впоследствии в разведке добавили, что могли быть поражены два российских "сверхсовременных" истребителя Су-57, и у противника есть потери среди личного состава.

Одной из важных для российских войск характеристик Су-57 в применении его для ударов по Украине является возможность использования с помощью такого самолета практически всего спектра ракет и вариаций мощных бомб, выпускаемых российским ВПК.

В частности, самолет может поднимать в небо и запускать по целям такие ракеты как Х-38, Х-58, Х-59, КАБ-1500, КАБ-250, КАБ-500. Есть и другие важные характеристики, например, возможность противодействовать системам наблюдения. Однако насколько эти данные, имеющиеся в открытых источниках, соответствуют действительности и возможности применения всего этого спектра в боевой ситуации говорить сложно. Поскольку Россия засекретила практически все данные о Су-57 и его испытаниях и практическом использовании, в частности в Сирии, где Су-57 был впервые использован для боевых ударов.

Российский канал "Зона особого внимания" называет позорным факт уничтожения самолета Су-57, поскольку атаку совершали "копеечные дроны". Как отмечают авторы, уникальный истребитель не защищала система ПВО.

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