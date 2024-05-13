Вчений назвав дату наступного масового вимирання на Землі

Кліматолог із Японії Куніо Кайхо створив новий графік, який демонструє масове вимирання видів. Він також розповів про те, коли може наступити наступний кінець світу. Він також наголосив, що чергове вимирання на нашій планеті стане вже шостим.

Про це пише Biogeosciences.

За останні 540 мільйонів років наша планета не раз втрачала більшу частину видового розмаїття за відносно короткий проміжок часу. Такі події отримали назву масових вимирань і часто слідують за глобальними змінами клімату, похолодання чи потепління.

Кайхо спробував кількісно оцінити зв'язок між середньою температурою Землі і біорізноманіттям планети. У результаті він з'ясував, що є лінійний зв'язок. Чим більше змінюється температура, тим помітніша зміна біорізноманіття.

Під час дослідження було враховано різні фактори, пов’язані з діяльністю людей. Він встановив, що глобальне потепління, а також багато інших причин можуть стати причиною того, що незабаром вимруть всі види живих істот. Це обов’язково станеться, якщо люди не почнуть робити спроби змінити ситуацію. Масове вимирання буде шостим для нашої планети.

Багато фахівців вважають, що вимирання відбудеться до 2100 року. Розрахунки Куніо Кайхо продемонстрували, що ці дані надто перебільшені. Кліматолог вважає, що тільки до 2500 року показник середньої температури на планеті може піднятися до критичної позначки. Фахівець проаналізував інформацію щодо температури під час минулих вимирань. Також було враховано дані щодо тих видів, що зникли.

Потім було здійснено порівняльний аналіз отриманих показників. Він показав, що кількість вимерлих видів повністю залежить від того, які саме температурні аномалії були присутні у звичному для цих видів середовищі проживання. Для того, щоб трапилося найбільше масове вимирання, знадобиться значне підвищення середньої температури на планеті або її падіння. Показник повинен зрости на 9 градусів або впасти на 7 градусів за Цельсієм.

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