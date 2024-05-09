Кліматична катастрофа неминуча: чи є у людства шанс вижити

На Землі стартував найспекотніший період за останні 100 000 років.

Останні 10 місяців Земля встановлює нові кліматичні рекорди: квітень 2024 року знову став найспекотнішим за всю історію спостережень. За останні 12 місяців глобальна середня температура планети перевищувала доіндустріальний рівень понад 1,5°C за Цельсієм.

Про це пише британське видання The Guardian.

До кінця поточного століття середня глобальна температура значно перевищить критичні показники, що спричинить катастрофічні наслідки для людства та планети загалом.

Найстрашнішим видається те, що вчені досі не можуть пояснити це різке закипання планети, а також не можуть спрогнозувати, яке майбутнє чекає на людство і планету.

"Я вважаю, що протягом наступних п’яти років на нас чекає серйозна суспільна руйнація. Буде приголомшення від однієї екстремальною події слідом за іншою екстремальною подією, виробництво їжі буде порушено. Я не можу відчувати ще більшого розпачу щодо майбутнього", — сказала Гретта Пекл з Університету Тасманії.

Наталі Хілмі з Наукового центру Монако, яка очікує підвищення температури на 3C, переконана, що втримати температуру нижче позначки у 1,5°C вже просто неможливо.

Експерти заявили, що наразі вирішальне значення має масштабна підготовка до захисту людей від кліматичної катастрофи, що насувається.

Якщо глобальна температура Землі підвищиться лише на 1,5°C, мільярди людей опиняться під загрозою смерті через температури, які наші тіла просто не зможуть витримати.

Раніше вчені зробили спробу розрахувати реальну ціну зміни клімату. Результати дослідження показують, що протягом наступних 36 років, закипання планети обійдеться людству в неймовірні 24 трильйони доларів. Передбачається, що до 2060 року економічні потрясіння торкнуться багатьох галузей.

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