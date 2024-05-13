Ученый назвал дату следующего массового вымирания на Земле

Климатолог из Японии Кунио Кайхо создал новый график, демонстрирующий массовое вымирание видов. Он также рассказал о том, когда может наступить следующий конец света. Он также подчеркнул, что очередное вымирание на нашей планете станет уже шестым.

Об этом пишет Biogeosciences.

За последние 540 миллионов лет наша планета не раз теряла большую часть видового разнообразия за относительно короткий промежуток времени. Такие события получили название массовых вымираний и часто следуют за глобальными изменениями климата, похолодания или потепления.

Кайхо попытался количественно оценить связь между средней температурой Земли и биоразнообразием планеты. В результате он выяснил, что существует линейная связь. Чем больше меняется температура, тем заметнее изменение биоразнообразия.

В ходе исследования были учтены разные факторы, связанные с деятельностью людей. Он установил, что глобальное потепление, а также многие другие причины могут стать причиной того, что вскоре вымрут все виды живых существ. Это обязательно произойдет, если люди не начнут предпринимать попытки изменить ситуацию. Массовое вымирание будет шестым для нашей планеты.

Многие специалисты считают, что вымирание состоится к 2100 году. Расчеты Кунио Кайхо продемонстрировали, что данные слишком преувеличены. Климатолог считает, что только к 2500 году показатель средней температуры на планете может подняться до критической отметки. Специалист проанализировал информацию о температуре во время прошлых вымираний. Также были учтены данные по исчезнувшим видам.

Затем был проведен сравнительный анализ полученных показателей. Он показал, что количество вымерших видов полностью зависит от того, какие именно температурные аномалии присутствовали в привычной для этих видов среде обитания. Для того, чтобы произошло самое массовое вымирание, потребуется значительное повышение средней температуры на планете или ее падение. Показатель должен вырасти на 9 градусов или упасть на 7 градусов Цельсия.

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