Ученые выяснили, при какой температуре погибли динозавры

В ходе нового исследования ученые измерили температуру кратера Чиксулуба сразу после того, как астероид убил динозавров.

Об этом пишет Live Science.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что температура камней, отобранных из кратера, достигла 330 °C в конце мелового периода — 145-66 миллионов лет назад. Результаты также предполагают, что в результате удара астероида было выделено не так много углекислого газа, как предполагалось ранее.

По словам ведущего автора исследования, геолога из Свободного университета Брюсселя Пима Каскеса, к кратеру Чиксулубу не так просто получить доступ, однако он чрезвычайно хорошо сохранился. Фактически ученым необходимо было найти "правильные камни и материал", а затем применить к ним правильные методы — это позволило разгадать тайну гибели динозавров.

Напомним, ученые собрали образцы почвы в древнем кратере Чиксулуб в Мексике и заметили аномальное содержание иридия. Этот элемент обычно появляется в мантии и коре планет, если его принесет какой-нибудь примитивный астероид. И кажется, в кратере Чиксулуба он появился 66 миллионов лет назад, как раз на грани мелового и палеогенового периода, когда произошло массовое вымирание динозавров.

В дальнейших исследованиях ученые планируют увидеть события, происходившие непосредственно после удара, а также их влияние на мир в первые месяцы и первые тысячелетия кайнозойской эры.

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