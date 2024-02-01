В США студент открыл новый вид динозавров

В США студент по имени Кайл Аткинс-Велтман случайно открыл новый вид динозавров. Это произошло, когда он исследовал окаменелость для своего учебного проекта.

Об этом пишет издание The Washington Post.

По данным издания, парень изучал кости, которые купил у коллекционера окаменелостей. Студент послал окаменелости профессору анатомии из университета Оклахомы для проверки и подтверждения своих гипотез.

Исследование показало, что эти кости на самом деле не принадлежат ни виду Anzu wyliei, ни какому-либо другому известному виду динозавров. Выяснилось, что это совсем другой вид.

Эксперты считают, что динозавры Eoneophron infernalis, как и Anzu, имели длинные когти и ноги, беззубый клюв, перо на теле и короткий хвост. Но динозавры Eoneophron infernalis были высотой более 91 см и весили около 72,5 кг. То есть открытый вид примерно на 60 см ниже и на 180 кг легче динозавров Anzu wyliei.

Остатки Eoneophron infernalis хранятся в Музее естествознания Карнеги в Питтсбурге.

Напомним, ученые сообщили о том, что они обнаружили новый вид тираннозавра, который был назван Tyrannosaurus mcraeensis. Это был огромный 12-метровый динозавр, который весил 10 тонн и имел большую пасть, наполненную большим количеством зубов.

Читайте также: