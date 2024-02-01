У США студент відкрив новий вид динозаврів

У США студент на імʼя Кайл Аткінс-Велтман випадково відкрив новий вид динозаврів. Це сталося, коли він досліджував скамʼянілості для свого навчального проєкту.

Про це пише видання The Washington Post.

За даними видання, хлопець вивчав кістки, які купив у колекціонера скамʼянілостей. Студент надіслав скам'янілості професору анатомії з університету Оклахоми для перевірки та підтверження своїх гіпотез.

Дослідження показало, що ці кістки насправді не належать ані виду Anzu wyliei, ані будь-якому іншому відомому виду динозаврів. З'ясувалося, що це зовсім інший вид.

Експерти вважають, що динозаври Eoneophron infernalis, як і Anzu, мали довгі кігті та ноги, беззубий дзьоб, пірʼя на тілі та короткий хвіст. Але динозаври Eoneophron infernalis були заввишки більше 91 см і важили близько 72,5 кг. Тобто відкритий вид приблизно на 60 см нижчий і на 180 кг легший за динозаврів Anzu wyliei.

Рештки Eoneophron infernalis наразі зберігаються в Музеї природознавства Карнегі в Піттсбурзі.

Нагадаємо, вчені повідомили про те, що вони виявили новий вид тиранозавра, який був названий Tyrannosaurus mcraeensis. Це також був величезний 12-метровий динозавр, який важив 10 тонн і мав велику пащу, наповнену великою кількістю зубів.

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