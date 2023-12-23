Вчені виявили новий вид динозаврів з унікальною будовою черепа

Вчені відкрили новий вид пахіцефалозавра — Platytholus clemensi. Новий вид отримав свою назву на честь покійного палеонтолога Вільяма Клеменса, який помер у віці 88 років 2020 року.

Про це пише IFLScience.

Автори дослідження порівнюють черепи пахіцефалозаврів з "кулею для боулінгу у викопному світі", оскільки вони мають значну міцність і стійкість до погодних умов та ерозії. Ці міцні черепи часто піддаються значному впливу на поверхні, що призводить до того, що звичайні спостерігачі приймають їх за камені, доки не виявляється їхня характерна куполоподібна форма.

Аналіз складного розташування кровоносних судин у стародавньому черепі дає уявлення про потенційні прикраси цих динозаврів. Наявність вертикальних каналів на поверхні вказує на ймовірність наявності кератинового покриву, орієнтованого у вертикальній площині.

Це вказує на те, що пахіцефалозаври могли мати на голові не просто куполи, а невідомі досі складні прикраси. Точна природа цієї черепної прикраси залишається невизначеною, але припускають, що вона містила вертикальний структурний компонент, вкритий кератином, подібним до білка, який також є в людському волоссі та нігтях.

Нагадаємо, вчені наблизилися до розгадки можливої причини вимирання динозаврів близько 66 мільйонів років тому. В новому дослідженні вчені стверджують, що динозаври загинули зовсім не від удару астероїда. За словами команди з Королівської обсерваторії Бельгії, основною причиною масової загибелі життя на Землі став пил із подрібненої породи, викинутий в атмосферу планети. Передбачається, що він заблокував сонце і перешкоджав фотосинтезу рослин.

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